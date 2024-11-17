Uşakspor - Silivrispor: 6-0
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Uşakspor evinde en önemli rakibi Silivrispor engelini çok rahat aştı: 6-0.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Uşakspor evinde en önemli rakibi Silivrispor engelini çok rahat aştı: 6-0. Maça hızlı başlayan Uşakspor henüz 7'nci dakika Emre Sarıkaya ile golü buldu: 1-0. Semih 45'inci dakikada Uşakspor'u 2-0 öne geçirirken, 45+1'inci dakikada Onur farkı üçe çıkardı: 3-0. Maçın ikinci yarısında da etkili olan takım ev sahibi Uşakspor'du. Kırmızı-siyahlılar 72'nci dakikada Semih'le 4-0'lık avantajı yakaladı. Gollerini sürdüren Uşak ekibi 81'inci dakikada Selçuk'la tabelayı 5-0'a getirirken, gol perdesini 86'ncı dakikada Murat kapattı. Uşakspor bu galibiyetin ardından 22 puana yükselip zirve yarışını sürdürdü. Silivrispor da 22 puanda kaldı.
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