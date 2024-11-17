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        Uşakspor - Silivrispor: 6-0

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Uşakspor evinde en önemli rakibi Silivrispor engelini çok rahat aştı: 6-0.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 16:15 Güncelleme: 17.11.2024 - 16:15
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        Uşakspor - Silivrispor: 6-0
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Uşakspor evinde en önemli rakibi Silivrispor engelini çok rahat aştı: 6-0. Maça hızlı başlayan Uşakspor henüz 7'nci dakika Emre Sarıkaya ile golü buldu: 1-0. Semih 45'inci dakikada Uşakspor'u 2-0 öne geçirirken, 45+1'inci dakikada Onur farkı üçe çıkardı: 3-0. Maçın ikinci yarısında da etkili olan takım ev sahibi Uşakspor'du. Kırmızı-siyahlılar 72'nci dakikada Semih'le 4-0'lık avantajı yakaladı. Gollerini sürdüren Uşak ekibi 81'inci dakikada Selçuk'la tabelayı 5-0'a getirirken, gol perdesini 86'ncı dakikada Murat kapattı. Uşakspor bu galibiyetin ardından 22 puana yükselip zirve yarışını sürdürdü. Silivrispor da 22 puanda kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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