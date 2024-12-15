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        Uşakspor - Tire 2021 Futbol Kulübü: 1-1

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Ege derbisinde Uşakspor evinde Tire 2021 Futbol Kulübü önünde beraberliği uzatmada kurtardı: 1-1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:13 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:13
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        Uşakspor - Tire 2021 Futbol Kulübü: 1-1
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Ege derbisinde Uşakspor evinde Tire 2021 Futbol Kulübü önünde beraberliği uzatmada kurtardı: 1-1. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maçta konuk ekibin 64'üncü dakikada Murat Elkatmış'la bulduğu gole ev sahibi 90'ıncı dakikada Selçuk Alibaz'la yanıt verdi. Bu skorla Uşakspor üst üste 3 yenilginin ardından puanla tanışıp puanını 23 yaptı. Grupta yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran, art arda 2 galibiyetin ardından 3'te 3 yapma fırsatını son anda kaçıran Tire FK ise 18 puana ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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