Uşakspor - Tire 2021 Futbol Kulübü: 1-1

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Ege derbisinde Uşakspor evinde Tire 2021 Futbol Kulübü önünde beraberliği uzatmada kurtardı: 1-1. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki maçta konuk ekibin 64'üncü dakikada Murat Elkatmış'la bulduğu gole ev sahibi 90'ıncı dakikada Selçuk Alibaz'la yanıt verdi. Bu skorla Uşakspor üst üste 3 yenilginin ardından puanla tanışıp puanını 23 yaptı. Grupta yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran, art arda 2 galibiyetin ardından 3'te 3 yapma fırsatını son anda kaçıran Tire FK ise 18 puana ulaştı.

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