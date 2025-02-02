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        Uşakspor - Beykoz İshaklıspor: 2-2

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 maçtır galibiyete hasret kalan Uşakspor evinde Beykoz İshaklıspor önünde de beraberliği sonradan kurtardı: 2-2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 16:15 Güncelleme: 02.02.2025 - 16:15
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        Uşakspor - Beykoz İshaklıspor: 2-2
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 maçtır galibiyete hasret kalan Uşakspor evinde Beykoz İshaklıspor önünde de beraberliği sonradan kurtardı: 2-2. Uşak 1 Eylül Stadı'nda konuk takım 23'üncü dakikada Sezer Özmen ve 26'ncı dakikada Mevlüt Çelik'le bulduğu gollerle 2 farklı öne geçti. Ev sahibi 32'nci dakikada Yusufhan ve 53'üncü dakikada penaltıdan Murat Torun'la 2-2'lik beraberliği yakaladı. Uşakspor bu skorla puanını 25 yaparken, düşme hattındaki Beykoz İshaklıspor 13 puana ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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