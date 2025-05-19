Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyündeki Mehmet Ali Özçakır'a ait tek katlı evde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tek katlı müstakil evi tamamen sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çaba sonucunda yangını söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Özçakır'ın cansız bedenine ulaştı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

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