Uşak'ta makilik yangını

Uşak merkeze bağlı Çınarcık köyü yakınlarında bulunan bir arpa tarlasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye arazözler, 1 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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