Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

UŞAK’ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü Önder Polat (23) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı ile Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak kesişiminde meydana geldi. Önder Polat (23) idaresindeki 64 AEF 313 plakalı motosiklet, Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak kesişiminde Y.S. (19) idaresindeki 64 NK 789 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, sürücü Polat ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Polat, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.