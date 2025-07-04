Uşak'ta meşelik yangını (2)
YANGIN7 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIUşak'ın Eşme ilçesine bağlı kırsal Balabancı Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.
YANGIN7 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı kırsal Balabancı Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektar meşelik, 20 hektar da zirai alanın zarar gördüğü öğrenilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Uşak Valisi Naci Aktaş, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.
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