Uşak'ta meşelik yangını (2)

Bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Uşak Valisi Naci Aktaş, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

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