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        Uşak'ta meşelik yangını (2)

        YANGIN7 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIUşak'ın Eşme ilçesine bağlı kırsal Balabancı Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 03:57 Güncelleme: 04.07.2025 - 04:00
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        Uşak'ta meşelik yangını (2)
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        YANGIN7 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

        Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı kırsal Balabancı Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektar meşelik, 20 hektar da zirai alanın zarar gördüğü öğrenilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

        Bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Uşak Valisi Naci Aktaş, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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