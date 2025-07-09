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        Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı

        UŞAK'ta tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın şiddetiyle ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:06
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        Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı
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        UŞAK’ta tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın şiddetiyle ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Uşak Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, 2 helikopter ve 1 uçak sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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