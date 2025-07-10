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        Uşak'ta tarlada çıkıp ormana sıçrayan yangın 11 saatte kontrol altına alındı

        UŞAK'ta bir tarlada çıkıp ormana sıçrayan yangın, 11 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:05
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        Uşak'ta tarlada çıkıp ormana sıçrayan yangın 11 saatte kontrol altına alındı
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        UŞAK'ta bir tarlada çıkıp ormana sıçrayan yangın, 11 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

        Merkeze bağlı Derbent köyündeki bir tarlada dün saat 18.00 sıralarında saman balyalama çalışması sırasında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormana ve meşelik alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 23 arazöz, çok sayıda iş makinesi, 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterle müdahale sonlandırıldı. Karadan devam eden çalışmalarda Uşak ve Gediz Orman İşletme müdürlüklerinin 11 saatlik çabasıyla yangın, saat 05.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

        Öte yandan yangınla ilgili tarla sahibi O.A. ve saman balyalama makinesinin sahibi R.B. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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