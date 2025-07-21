Uşak'ta çıkan orman yangını 19 saatte kontrol altına alındı

UŞAK'taotlukta çıkan, ormana da sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 19 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 30 hektar orman zarar gördü.

Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla hava unsurlarının çalışmasına ara verildi. Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan tekrar müdahaleye başlandı. Alevler, 1 uçak, 6 helikopter, 39 arazöz ile yapılan müdahale sonucu bugün saat 08.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 30 hektar orman zarar gördü. Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.