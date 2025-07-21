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        Uşak'ta çıkan orman yangını 19 saatte kontrol altına alındı

        UŞAK'taotlukta çıkan, ormana da sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 19 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:35 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:35
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        Uşak'ta çıkan orman yangını 19 saatte kontrol altına alındı
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        UŞAK'taotlukta çıkan, ormana da sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 19 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 30 hektar orman zarar gördü.

        Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla hava unsurlarının çalışmasına ara verildi. Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan tekrar müdahaleye başlandı. Alevler, 1 uçak, 6 helikopter, 39 arazöz ile yapılan müdahale sonucu bugün saat 08.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 30 hektar orman zarar gördü. Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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