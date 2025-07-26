Uşak'ta meşelik ve orman yangını (2)
MÜDAHALEDEVAM EDİYORUşak'ta devam eden yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.
MÜDAHALEDEVAM EDİYOR
Uşak’ta devam eden yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Alevlere havadan 5 helikopterle, karadan ise 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.
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