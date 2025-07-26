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        Uşak'ta meşelik ve orman yangını (2)

        MÜDAHALEDEVAM EDİYORUşak'ta devam eden yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:50 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:50
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        Uşak'ta meşelik ve orman yangını (2)
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        MÜDAHALEDEVAM EDİYOR

        Uşak’ta devam eden yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Alevlere havadan 5 helikopterle, karadan ise 31 arazöz, çok sayıda iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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