Uşak ModaFest'te Derya Baykal geri dönüşüm söyleşisi gerçekleştirdi

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nin (UKAMER) düzenlendiği Moda Festivali'ne katılan oyuncu ve sunucu Derya Baykal, kullanılmayan kumaşlardan çanta yaparak geri dönüşümün önemine dikkati çekti.

Atapark Etkinlik Alanı'nda bu yıl ikincisi yapılan ModaFest'e katılan Baykal, "geri dönüşüm" teması üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Geri dönüşümün önemine dikkati çeken Baykal, kullanılmayan kumaşlardan yeni tasarımlar elde edilebileceğini söyledi.

Uşak'a yıllar önce tiyatro turnesiyle geldiğini anlatan Baykal, "Uşak çok güzel olmuş. Gelirken yeşile doyduk. Çok üretim var galiba, çok üretken bir yer. Moda Festivalini de çok beğendim." dedi.

Baykal, sahnede kullanılmayan kumaşlardan çanta yaptı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Uşak'ın geri dönüşüm kenti olduğunu belirterek, "Kentte, dünyanın her yerindeki tekstil, elyaf atıkları tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Bu anlamda da Uşak çok önemli bir görev üstleniyor." diye konuştu.

Program, Çakın'ın Derya Baykal'a Eşme kilimi, Uşak tarhanası ve çiçek takdim etmesiyle sona erdi.

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