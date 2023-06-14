Uşak ModaFest, defile ve konserle sona erdi

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UŞAK (AA) - Uşak'ta bu yıl 2.'si düzenlenen Moda Festivali (ModaFest) "Türk Dokumaları Defilesi" ve Mustafa Ceceli konseriyle sona erdi.

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) tarafından organize edilen festivalin son gününde, Atapark Etkinlik Alanı'nda, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan "Türk Dokumaları" defilesi beğeniye sunuldu.

Dokuma kumaşların üzerine çeşitli motiflerin işlendiği kıyafetlerin sergilendiği defilenin kapanışı, Türk bayrağı tasarımlı kıyafetle gerçekleştirildi.

Defilenin ardından Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Meral Gülmez Saçar tarafından İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın'a çeşitli hediyeler takdim edildi.

Atapark Meydanı'nda şarkıcı Mustafa Ceceli'nin sahne aldığı festivalde, şarkılarını seslendiren Ceceli'ye vatandaşlar eşlik edip, dans etti.

Konserin ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ceceli'ye Eşme kilimi ve Uşak tarhanası hediye etti.

Burada vatandaşlara seslenen Çakın, yaz boyunca etkinliklerin devam edeceğini söyledi.





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