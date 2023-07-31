Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:11
        Uşak'ta tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kent merkezinden Ulubey yönüne seyreden N.U. (38) yönetimindeki 11 SH 898 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, takla atarak tarlaya devrildi.

        Araçtan çıkarılan sürücü ile otomobildeki H.U. (11), D.U. (4), F.Ç.U. (1) ve R.K. (49), hastaneye kaldırıldı.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 2'ye çıktı
        Aldığı yolcu öldürdü! Taksici cinayeti!
        Aldığı yolcu öldürdü! Taksici cinayeti!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Kazaya müdahale ederken şehit oldu
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Faciaya davetiye çıkardı! TEM'i birbirine kattı!
        Faciaya davetiye çıkardı! TEM'i birbirine kattı!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Boey'e İngiltere'den bir teklif daha
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        3 bölgede yüksek sıcaklıklar etkili
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"
        "Savaş Rusya'nın topraklarına dönüyor"

        Benzer Haberler

        Uşakspor'da teknik kadro tamam
        Uşakspor'da teknik kadro tamam
        Uşak'ta otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta uyarı tabelasına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta uyarı tabelasına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza yapan minibüs yandı
        Uşak'ta kaza yapan minibüs yandı
        Uşak'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Uşak'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Uşak'ta bunaltıcı hava nedeniyle tütün hasadı gün batımıyla başlıyor
        Uşak'ta bunaltıcı hava nedeniyle tütün hasadı gün batımıyla başlıyor