Uşak'ta buğday ekili tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan hasar gördü.

Kızılcaören köyü yakınlarında bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle diğer tarlalara sıçradı.

İhbar üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi.

Yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, Uşak Belediyesi ile Banaz Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi.

Köylüler de traktörlerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan yandı.