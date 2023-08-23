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        Uşak'ta yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 13:07 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:07
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        Uşak'ta yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
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        UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir tarlada yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.

        Omurca köyündeki tarlada, köy sakinleri tarafından kanadında ve bacağında yara olan bir leylek bulundu. Köylülerin bildirmesi üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Timi, sevk edildi.

        Jandarma yaralı leyleği, veterinerliğe götürdü. Leylek, buradaki tedavisinin ardından Uşak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

        Leyleğin, yaralarının iyileşmesinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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