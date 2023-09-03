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        Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 23:17 Güncelleme: 03.09.2023 - 23:26
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        Uşak'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 42 RF 792 plakalı otomobil, Gedikler köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarladaki ağaca çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince, otomobilden savrulan Yağmur Çiçek'in (21) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan Celal Çiçek (52), Ayşe Çiçek (45), Umut Çiçek (13) ile Mücahit Çiçek (17) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yağmur Çiçek'in cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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