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        Uşak'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:34 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:34
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        Uşak'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
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        UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

        Gedikler köyü yakınlarındaki kazada ağır yaralanan Celal Çiçek, tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazada ölenlerin sayısı böylece 2'ye yükseldi.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ayşe Çiçek ile Umut Çiçek'in tedavilerinin devam ettiği, Mücahit Çiçek'in ise taburcu edildiği öğrenildi.

        Öte yandan ekiplerce yapılan incelemelerde otomobili, kaza yerinde hayatını kaybeden Yağmur Çiçek'in (21) kullandığı belirlendi.

        Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen 42 RF 792 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde, Gedikler köyü yakınlarında yoldan çıkarak tarladaki ağaca çarpmıştı. Kazada Yağmur Çiçek kaza yerinde hayatını kaybetmiş, babası Celal Çiçek (52), annesi Ayşe Çiçek (45) ve kardeşleri Umut Çiçek (13) ile Mücahit Çiçek (17) yaralanmıştı.

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