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        Uşak'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

        Uşak'ta kavgada bıçaklanarak yaralanan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:44
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        Uşak'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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        Uşak'ta kavgada bıçaklanarak yaralanan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Birinci Boncuk Sokak'taki bir parkta oturan Enes Sarı (17), O.K.D. (18), Y.G. (17), M.C.D. (16) ve M.E.G. (17) ile parkın yakınındaki bir evde yaşayan Ş.U. (23) arasında gece saatlerinde iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

        Ş.U'nun kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaraladığı Enes Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri Ş.U. ile birlikte O.K.D, Y.G, M.C.D ve M.E.G'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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