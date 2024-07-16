Uşak'ta kavgada bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Uşak'ta kavgada bıçaklanarak yaralanan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Birinci Boncuk Sokak'taki bir parkta oturan Enes Sarı (17), O.K.D. (18), Y.G. (17), M.C.D. (16) ve M.E.G. (17) ile parkın yakınındaki bir evde yaşayan Ş.U. (23) arasında gece saatlerinde iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Ş.U'nun kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaraladığı Enes Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.