Uşak'ta motosikletin çarptığı yaya öldü
Uşak'ta motosikletin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
A.Ç. (30) yönetimindeki 64 AEM 319 plakalı motosiklet, Kemalöz Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Türkan'a (84) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve Türkan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kent merkezindeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Türkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
