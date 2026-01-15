Habertürk
Habertürk
        Uşak Haberleri

        Uşak'ta motosikletin çarptığı yaya öldü

        Uşak'ta motosikletin çarptığı yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 21:47 Güncelleme: 15.01.2026 - 21:47
        A.Ç. (30) yönetimindeki 64 AEM 319 plakalı motosiklet, Kemalöz Mahallesi Değirmendere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Türkan'a (84) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve Türkan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kent merkezindeki özel bir hastanede tedavi altına alınan Türkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

