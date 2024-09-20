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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Uşak'ta STK temsilcileriyle buluştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan'da, yine Kıbrıs meselemizde, güneyimizde ve kuzeyimizde ülkemizin bütün çıkarları için birliğimizi ve dış politikamızı bu anlamda çok güçlü bir şekilde tahkim ediyoruz, koruyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 18:35 Güncelleme: 20.09.2024 - 18:56
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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Uşak'ta STK temsilcileriyle buluştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan'da, yine Kıbrıs meselemizde, güneyimizde ve kuzeyimizde ülkemizin bütün çıkarları için birliğimizi ve dış politikamızı bu anlamda çok güçlü bir şekilde tahkim ediyoruz, koruyoruz." dedi.

        Partisinin "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında kente gelen Gül, Uşak Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaret etti, ardından İsmet Paşa Caddesi'nde esnafla görüştü.

        Gül, daha sonra Gençlik Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

        Burada konuşan Gül, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortak akıl içinde siyaset yapan bir hareket olduğunu söyledi.

        Gül, AK Parti'nin sorunlara göz yummadan, onları halıların altına süpürmeden yol haritasını milletle beraber çizen bir siyasi hareket olduğunu belirtti.

        "Türkiye Buluşmaları" kapsamında ülke genelinde vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade eden Gül, bu görüşmelerde vatandaşlardan gelen talepleri, sorunları ve önerileri dikkate alan çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

        AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de birçok alanda önemli reformlara imza attığını belirten Gül, "50 yılda, 100 yılda ancak yapılabilecek reformlar, 2002'den beri ülkemizde ortaya konuldu, adımlar atıldı. Tabii, kuzeyimizde yaşanan hadiseler, güneyimizde yaşanan hadiseler, bölgemizde yaşanan çok gerilimli bir gündem var. Sıcak gündem var. Bu gündemde Türkiye öncelikle ülkemizin çıkarlarını etkin bir dış politika unsuru olarak çok önemli bir şekilde ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa bunu ortaya koymakta. Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Azerbaycan'da, yine Kıbrıs meselemizde ve güneyimizde, kuzeyimizde ülkemizin bütün çıkarları için birliğimizi ve dış politikamızı bu anlamda çok güçlü bir şekilde tahkim ediyoruz, koruyoruz. Türkiye'ye karşı meydan okumaları yine Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda kazanımlarımıza çevirmeye gayret ediyoruz." dedi.

        Ülkede yaşanan hayat pahalılığının önüne geçmek için çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Gül, şöyle devam etti:

        "Yaşadığımız hayat pahalılığına dair enflasyonun yüksekliği bir gerçek. Bunun da farkındayız. Bu vatandaşımızı da çok olumsuz manada etkiliyor. Vatandaşımızın bu anlamdaki sorunlarını da her zaman sahada olarak görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu sorunlara gözümüzü yummuyoruz ama bu meseleyi de çözecek irade ve kararlılıkla inşallah vatandaşımızın gündemindeki bu sorunu da çözeceğiz. Çözme noktasında çok olumlu neticeler inşallah vatandaşlarımızın hissedeceği hem ekonomik hem de demokratik anlamda daha güçlü, daha geleceğe umutla bakacağı gelişmeleri inşallah hep beraber neticeye kavuşturacağız."

        Türkiye'nin, daima mazlumların yanında yer aldığını vurgulayan Gül, "Bugün hepimizin yüreğini sızlatan Gazze'de yaşanan bir vahşet var, soykırım var. Gazze'de İsrail'in ortaya koyduğu bu vahşeti, soykırımı hep beraber telin ediyoruz. Bu meselede de bağımsız, özgür Filistin devleti kuruluncaya kadar Türkiye mazlumların yanında, Filistin'in yanında olmaya devam edecek. İşte Cumhurbaşkanı'mız Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yine dünya 5'ten büyük demeye, Filistin'de yaşanan dramı tüm dünyanın gündemine tekrar taşımaya devam edecektir." diye konuştu.

        Programda, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ve İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Gül, STK temsilcilerinden gelen soruları yanıtladı.

        Gül, daha sonra Takeşoğlu Konağı'nda gerçekleştirilen "Kadın ve Gençlik Buluşması" programına katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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