Uşak'ta gölete giren kişi boğuldu
Uşak'ın Eşme ilçesinde, gölete giren kişi boğuldu.
Uşak'ın Eşme ilçesinde, gölete giren kişi boğuldu.
Elvanlar Mahallesi yakınlarındaki Takmak Göleti'ne yüzmek için giren Ahmet Toplu'nun (40) gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine polis, sağlık ve AFAD'a bağlı dalgıçlar sevk edildi.
Dalgıçların çalışması sonucu Toplu'nun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Toplu'nun cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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