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        Uşak'ta gölete giren kişi boğuldu

        Uşak'ın Eşme ilçesinde, gölete giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 23:29 Güncelleme: 22.09.2024 - 23:33
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        Uşak'ta gölete giren kişi boğuldu
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        Uşak'ın Eşme ilçesinde, gölete giren kişi boğuldu.

        Elvanlar Mahallesi yakınlarındaki Takmak Göleti'ne yüzmek için giren Ahmet Toplu'nun (40) gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine polis, sağlık ve AFAD'a bağlı dalgıçlar sevk edildi.

        Dalgıçların çalışması sonucu Toplu'nun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

        Toplu'nun cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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