Erzincan'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasında ailenin son üyesi de toprağa verildi

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan çocuklardan Ahmet Enes Ceylan 28 Eylül'de, ailenin son üyesi olan Semiha Ceylan da dün hayatını kaybetmişti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Huri Elif Ceylan'ı yurda yerleştirmek için 26 Eylül'de Uşak'tan yola çıkan Ramazan Ceylan'ın kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolu Kova köyü yakınlarında Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra çarpmış, sürücü ile eşi Melike ve kızı Huri Elif Ceylan yaşamını yitirmişti.

Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu ailesinden 4 kişinin öldüğü kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayan 14 yaşındaki Semiha Ceylan'ın cenazesi, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde toprağa verildi.

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