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        Erzincan'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasında ailenin son üyesi de toprağa verildi

        Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu ailesinden 4 kişinin öldüğü kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayan 14 yaşındaki Semiha Ceylan'ın cenazesi, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:13 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:20
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        Erzincan'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasında ailenin son üyesi de toprağa verildi
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        Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu ailesinden 4 kişinin öldüğü kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan ancak müdahaleye rağmen kurtarılamayan 14 yaşındaki Semiha Ceylan'ın cenazesi, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde toprağa verildi.

        Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Ceylan'ın cenazesi, memleketi Uşak'a getirildi.

        Ceylan için kent merkezindeki Yüce Tepe Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

        Cenaze törenine Ceylan ailesinin yakınlarının yanı sıra Uşak Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel ve Ceylan'ın sınıf arkadaşları katıldı.

        Semiha Ceylan'ın cenazesi, namazın ardından Sivaslı ilçesi Akarca köyünde toprağa verildi.

        - Kaza

        Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Huri Elif Ceylan'ı yurda yerleştirmek için 26 Eylül'de Uşak'tan yola çıkan Ramazan Ceylan'ın kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, Refahiye-Erzincan kara yolu Kova köyü yakınlarında Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra çarpmış, sürücü ile eşi Melike ve kızı Huri Elif Ceylan yaşamını yitirmişti.

        Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan çocuklardan Ahmet Enes Ceylan 28 Eylül'de, ailenin son üyesi olan Semiha Ceylan da dün hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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