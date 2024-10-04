Banaz'da 60 yaşındaki kişi inşaatta ölü bulundu

Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 31 Ağustos Mahallesinde inşaatta çalışan işçiler, sabah inşaata geldiklerinde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark ettiler.

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