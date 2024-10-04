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        Banaz'da 60 yaşındaki kişi inşaatta ölü bulundu

        Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişi, inşaatta ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:30 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:30
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        Banaz'da 60 yaşındaki kişi inşaatta ölü bulundu
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişi, inşaatta ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, 31 Ağustos Mahallesinde inşaatta çalışan işçiler, sabah inşaata geldiklerinde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark ettiler.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiğini belirlenen kişinin Fikret Yılmaz (60) olduğu tespit edildi.

        Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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