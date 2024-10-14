Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Uşak İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 4. dönem toplantısı, Vali Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 14.10.2024 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 4. dönem toplantısı, Vali Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

        Özmerkez'deki İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aktaş, 2024 yılının eylül ayı sonu itibariyle 341 projenin uygulanmak üzere yatırım programlarında yer aldığını söyledi.

        Aktaş, 341 projeden 140'ının tamamlandığını, 161 projenin devam ettiğini, 19 projenin ihale aşamasında olduğunu, 2 projenin ise tasfiye edildiğini belirtti.

        Toplam proje tutarının 13,5 milyar lira olduğunu aktaran Aktaş, projelerin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 61 olduğu ifade etti.

        Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

        "Gerçekleştirilen tüm yatırımlar, milletimize layık olduğu en iyi hizmeti sunmak üzere yapılıyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın koordineli ve iş birliği içinde çalışmaları, kurumlarımızın yaşadığı sorunların gündeme getirilmesi ve çözümlenmesi hususunda gereken itinanın gösterilmesi önemlidir. İlimize tahsis edilen ödenekleri hizmet ve yatırıma dönüştürmek üzere başında bulunduğumuz kurum ve kuruluşların en iyi şekilde görevlerini yerine getirdiklerine olan inancımla yapmış olduğunuz çalışmalar için teşekkür eder, projelerimizin belirlenen hedeflere ulaşmasını temenni ederim."

        Toplantıya Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Aydın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, ilçe kaymakamları, İlçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"

        Benzer Haberler

        Uşakspor - İnegöl Kafkas: 1-1
        Uşakspor - İnegöl Kafkas: 1-1
        Uşak'ta 6 saat süren deprem tatbikatı yapıldı
        Uşak'ta 6 saat süren deprem tatbikatı yapıldı
        İnegöl Kafkas Spor futbol takımından 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaney...
        İnegöl Kafkas Spor futbol takımından 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaney...
        Uşak'ta 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapılacak
        Uşak'ta 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapılacak
        Uşakspor - Bursaspor: 0-1
        Uşakspor - Bursaspor: 0-1
        Uşakspor kupada Bursaspor'u ağırlıyor
        Uşakspor kupada Bursaspor'u ağırlıyor