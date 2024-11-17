Türkiye Karting Şampiyonası 6. ayak yarışları Uşak'ta yapıldı

Düzenlenen ödül töreninde, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu tarafından dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Organizasyonun 6. ayak yarışlarında, micro kategorisinde Zayn Sofuoğlu, mini kategorisinde Can Özler, junior kategorisinde Turhan Erin Ünlüdoğan, seniorda Eyüp Yağız Tekşan, masterda Murathan Gür, senior kadın kategorisinde ise Zeynep Çukurova birinci oldu.

Sporcular, 1370 metre uzunluğundaki pistte birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Sporcuların, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde yarıştığı organizasyonun ikinci gününde, ikinci ve üçüncü tur yarışları yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.