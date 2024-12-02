Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

        Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:25 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uşak'ta karısı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sarayaltı Mahallesi Birinci Ulu Sokak'taki iki katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan M.G. (23) ile karısı S.G. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle S.G. kocası M.G.'yi bıçaklayarak yaraladı.

        Haber verilmesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        S.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Icardi'ye polis baskını
        Icardi'ye polis baskını
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!

        Benzer Haberler

        Uşak'ta kaybolan kişi gölette aranıyor
        Uşak'ta kaybolan kişi gölette aranıyor
        Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
        Uşak'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
        Uğruna şehir değiştirdiği engelli oğluyla üniversitede aynı sırayı paylaşıy...
        Uğruna şehir değiştirdiği engelli oğluyla üniversitede aynı sırayı paylaşıy...
        Uşakspor - Amasyaspor FK: 2-3
        Uşakspor - Amasyaspor FK: 2-3
        Uşak'ta 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Uşak'ta 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Uşak'ta imparator Hadrianus'a ithafen yazıt bulundu
        Uşak'ta imparator Hadrianus'a ithafen yazıt bulundu