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        Uşak'ta kaybolan kişiyi gölette arama çalışmaları sürüyor

        Uşak'ta, kamp için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişiyi gölette arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:42
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        Uşak'ta kaybolan kişiyi gölette arama çalışmaları sürüyor
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        Uşak'ta, kamp için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişiyi gölette arama çalışmaları sürüyor.

        Kaybolan Gökhan Tokay (32) için dalgıçlar tarafından Göğem Göleti'nde dün başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

        AFAD ekiplerince gölette sualtı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapıldı, dalgıç polisler de arama gerçekleştirdi.

        Geçen cuma, balık tutmak ve kamp için merkeze bağlı Göğem köyü yakınlarındaki Göğem Göleti bölgesine giden Gökhan Tokay'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, ekiplerce gölet kenarında Tokay'ın otomobil ve kamp malzemeleri bulunmuştu. Görgü tanıklarının Tokay'ın botla gölete açıldığını bildirmesi üzerine dün İzmir'den gelen deniz polisi dalgıçları tarafından arama çalışması başlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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