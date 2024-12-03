Uşak'ta kaybolan kişiyi gölette arama çalışmaları sürüyor

Uşak'ta, kamp için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kişiyi gölette arama çalışmaları sürüyor.

Kaybolan Gökhan Tokay (32) için dalgıçlar tarafından Göğem Göleti'nde dün başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti.

AFAD ekiplerince gölette sualtı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapıldı, dalgıç polisler de arama gerçekleştirdi.