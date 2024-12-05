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        Uşak'ta kaçak sigara operasyonlarında 3 şüpheliye adli işlem

        Uşak'ta 1,5 ton kaçak tütün ile 144 bin 300 makaron ele geçirildi, 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:14 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:14
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        Uşak'ta kaçak sigara operasyonlarında 3 şüpheliye adli işlem
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        Uşak'ta 1,5 ton kaçak tütün ile 144 bin 300 makaron ele geçirildi, 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde iki adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 36 bin 500'ü dolu 144 bin 300 makaron, 2 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 1 sigara paketleme makinesi ele geçirildi.

        Uşak-Ankara kara yolunda durdurulan bir kamyonda ise kolilerin içinde 1,5 ton kaçak tütün bulundu.

        Şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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