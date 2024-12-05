Uşak'ta kaçak sigara operasyonlarında 3 şüpheliye adli işlem

Uşak-Ankara kara yolunda durdurulan bir kamyonda ise kolilerin içinde 1,5 ton kaçak tütün bulundu.

Yapılan aramalarda 36 bin 500'ü dolu 144 bin 300 makaron, 2 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 1 sigara paketleme makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde iki adrese operasyon düzenledi.

Uşak'ta 1,5 ton kaçak tütün ile 144 bin 300 makaron ele geçirildi, 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

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