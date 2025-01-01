GÜNCELLEME - Uşak'ta yol kenarında erkek cesedi bulundu

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay bölgesinde yapılan çalışmada şüphelinin A.Ç. (37) olduğu belirlendi.

Ekiplerce yapılan parmak izi araştırmasında maktulün Barış Dedeoğlu (34) olduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık görevlileri, yerde yatanın başından sert bir cisimle yaralandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

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