Uşak'ta lise öğrencileri yazdıkları kitabın gelirini Mehmetçiğe bağışladı

Uşak Lisesi 10. sınıf öğrencileri, felsefe dersinde yürüttükleri proje için yazdıkları "Bize Göre Felsefe" isimli kitaptan elde ettikleri 50 bin liralık geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Felsefe öğretmeni Hediye Aslan öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Türkiye Yüzyılı Filozofları" başlıklı proje hazırlandı.

"KAAN, beşinci nesil savaş uçağımız; her zaman övündüğümüz, GÖKBEY ve ATAK helikopterlerimiz, HÜRJET gibi uçaklarımız, bunların her biri bu vakfın ve bağlı ortaklıklarının ve siz gibi vatan millet sevdalısı gençlerin, mühendislerin gayretleriyle ortaya çıkan sonuçlardır. Her birimiz bununla gurur duyuyoruz. Sizin bu katkınız belki de o KAAN'daki her şeyi tutacak olan bir vidanın karşılığıdır. Hani son çivi derler ya, onun uçuşunu sağlayacak son vida, son parça belki de budur. Onun için her birinize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."