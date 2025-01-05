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        GÜNCELLEME - Uşak'ta bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

        Uşak'ta yıkımı yapılan binanın bir bölümünün iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu bir kişi enkazda kaldı, kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 17:02 Güncelleme: 05.01.2025 - 17:02
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        GÜNCELLEME - Uşak'ta bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
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        Uşak'ta yıkımı yapılan binanın bir bölümünün iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu bir kişi enkazda kaldı, kurtarma çalışması başlatıldı.

        Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi.

        Bir iş makinesi operatörüyle birlikte enkazda kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İş makinesi operatörünün kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        - Belediyeden açıklama

        Uşak Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Uşak Belediyesi tarafından depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen eski belediye iş hanında, yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında bir göçük meydana gelmiştir. Ne yazık ki bir iş makinesi ve operatörü de göçük altında kalmıştır. Yıkım başından itibaren gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalarımız devam etmektedir. Durumun en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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