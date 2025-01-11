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        Banaz'da 7 bin 568 kaçak ele geçirildi

        Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 568 kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 10:08 Güncelleme: 11.01.2025 - 11:25
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        Banaz'da 7 bin 568 kaçak ele geçirildi
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 568 kaçak sigara ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kaçak sigara sevk edileceği bilgisi alması üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda durdurulan iki kamyonda yapılan aramada 7 bin 568 sigara ele geçirildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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