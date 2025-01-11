Banaz'da 7 bin 568 kaçak ele geçirildi
Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 568 kaçak sigara ele geçirildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 bin 568 kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kaçak sigara sevk edileceği bilgisi alması üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda durdurulan iki kamyonda yapılan aramada 7 bin 568 sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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