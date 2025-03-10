Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Durak Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira ve 100 avro ele geçirildi.
P.Ç, E.B. ve E.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan E.B. ve E.A. tutuklandı, P.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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