Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira ve 100 avro ele geçirildi.

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