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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:56 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:56
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        Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Durak Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 lira ve 100 avro ele geçirildi.

        P.Ç, E.B. ve E.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan E.B. ve E.A. tutuklandı, P.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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