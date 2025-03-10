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        Uşak'ta komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü

        Uşak'ın Banaz ilçesinde 89 yaşındaki kişi 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürdü, birini de yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:03 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:08
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        Uşak'ta komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde 89 yaşındaki kişi 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürdü, birini de yaraladı.

        Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. evinin önündeki park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti.

        Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi (61) silahla vurdu.

        İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Mehmet I. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini ifade etti.

        Öte yandan olay yerine gelen Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Deniz Çezik'ten bilgi aldı.

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