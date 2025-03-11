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        Uşak'ta 2 komşusunu öldüren 89 yaşındaki zanlı hastaneye kaldırıldı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 komşusunu öldürüp, 1 komşusunu yaralayan 89 yaşındaki zanlı, adliyedeki ifadesi sırasında fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:44
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        Uşak'ta 2 komşusunu öldüren 89 yaşındaki zanlı hastaneye kaldırıldı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde 2 komşusunu öldürüp, 1 komşusunu yaralayan 89 yaşındaki zanlı, adliyedeki ifadesi sırasında fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

        Yazıtepe köyünde dün gözaltına alınan Mehmet I, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, savcılık ifadesi sırasında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı fenalaştı.

        Mehmet I, ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

        Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I, dün komşuları Sait G. (71) ve Fatma Y'yi (61) av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş, Mustafa Y'yi de yaralamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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