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        Uşak'ta Nevruz Bayramı kutlandı

        Uşak Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 23:07 Güncelleme: 21.03.2025 - 23:07
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        Uşak'ta Nevruz Bayramı kutlandı
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        Uşak Üniversitesi'nde Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Bir Eylül Yerleşkesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Uşak Vali Yardımcısı Burak Bozkurt Gürses, herkesin Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, Nevruz'un baharın gelişinin müjdecisi olduğunu söyledi.

        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da Nevruz'un baharın gelişi ve simgesi, toprağın ve yeşilin uyanışı olduğunu ifade etti.

        Nevruz Bayramı'nın Türk milletinin binlerce yıllık kültürel mirası olduğunu aktaran Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversite olarak bu kültürü yaşatmak için çalıştıklarını belirtti.

        Savaş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

        "Nevruz, sadece bir mevsim değişikliği değil, aynı zamanda yeniliklerin, başlangıçların ve umutların simgesidir. Doğanın uyanışı gibi, Nevruz da ruhumuzu canlandırır, bizi yeniden doğmaya, birlikte büyümeye ve ilerlemeye davet eder. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, bizlere barışın, dostluğun ve kardeşliğin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır."

        Konuşmaların ardından üniversite öğrencileri folklor ve dans gösterileri sunuldu.

        Aralarında öğrencilerin de bulunduğu koro tarafından Türk coğrafyasına ait çeşitli şarkı ve türküler seslendirildi.

        Buradaki programın ardından rektörlük binası bahçesinde yakılan nevruz ateşinin üzerinden öğrenciler ve akademisyenler atladı, temsili olarak demir dövüldü.

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