Uşak'ta dolu etkili oldu
Uşak'ta sağanağın ardından etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Uşak'ta sağanağın ardından etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren görülen sağanak, yerini doluya bıraktı.
Kısa süre etkili olan ve zaman zaman ceviz büyüklüğüne ulaşan doluyla birlikte sokaklar, yollar beyaza büründü.
Dolu nedeniyle sürücüler D-300 kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
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