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        Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

        Uşak'ta iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:23
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        Uşak'ta işçi servislerinin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı
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        Uşak'ta iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

        B.O. (25) yönetimindeki 64 S 0272 plakalı midibüs, Uşak-İzmir kara yolu Hacı Kadem Kavşağı yakınlarında aynı istikamette ilerleyen S.K. (35) idaresindeki 64 S 0211 plakalı otobüse arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada midibüs sürücüsü ile araçlardaki 19 kişi yaralandı. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Midibüs ve otobüsün, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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