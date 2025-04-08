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        GÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta bir otomobilde 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:32 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:32
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        GÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
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        Uşak'ta bir otomobilde 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Araçta, narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ekipler, araçtaki N.K. ve Y.D'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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