GÜNCELLEME - Uşak'ta uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta bir otomobilde 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Uşak'ta bir otomobilde 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Araçta, narkotik dedektör köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, araçtaki N.K. ve Y.D'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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