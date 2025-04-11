Uşak'ta kaza sonrası ölen ve kafasında mermi çekirdeği belirlenen kişinin ölümüyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, otomobili şarampole devrilen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve otopsisinde kafasında mermi çekirdeği bulunan İsmail Vural'ın ölümüyle ilişkili olduğu değerlendirilen Ş.G, A.Ç, F.U. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.G, A.Ç. ve F.U. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, M.Ç. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.Ç'nin ifadesinde, Ş.G. ve F.U'nun kendisine köye yakın bir noktada yabancı bir kişinin otomobiliyle beklediğini, kim olduğunu sorduklarında aralarında sözlü tartışma yaşandığını söylemesi üzerine birlikte otomobilin bulunduğu bölgeye gittiklerini, Vural'ın kendilerini görünce kaçmaya başladığını, otomobili durdurmak maksadıyla lastiklerine ateş ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

M.Ç'nin, otomobilin kaza yaptığını görünce korkarak bölgeden kaçtıklarını iddia ettiği belirtildi.