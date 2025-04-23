Uşak'ta traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı
Uşak'ta traktörüyle tarlasında çalışırken ilaçlama makinesini kontrol etmek için araçtan inen kişi, kendiliğinden hareket eden traktörün altında kalarak ağır yaralandı.
Uşak'ta traktörüyle tarlasında çalışırken ilaçlama makinesini kontrol etmek için araçtan inen kişi, kendiliğinden hareket eden traktörün altında kalarak ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Ulucak köyündeki tarlasında 54 LA 412 plakalı traktörüyle ilaçlama yapan M.T (54), ilaçlama makinesini kontrol etmek için traktörden indi.
M.T'nin ilaçlama makinesini kontrol ettiği sırada hareket eden traktör, M.T'nin üzerinden geçti.
Traktör, tarlanın kenarındaki taşlara çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.T, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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