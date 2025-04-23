Uşak'ta traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.T'nin ilaçlama makinesini kontrol ettiği sırada hareket eden traktör, M.T'nin üzerinden geçti.

Uşak'ta traktörüyle tarlasında çalışırken ilaçlama makinesini kontrol etmek için araçtan inen kişi, kendiliğinden hareket eden traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

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