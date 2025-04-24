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        Uşak'ta sağanak etkili oldu

        Uşak'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:27
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        Uşak'ta sağanak etkili oldu
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        Uşak'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

        Yağışla birlikte bazı noktalarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Uşak-Denizli ve Uşak-Ulubey kara yollarında oluşan su birikintileri nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

        Kent merkezinde bazı iş yeri ve evleri de su bastı. Belediye ekipleri, biriken suyu tahliye için çalışma başlattı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Üçüncü Boncuk Sokak'taki evinin önünde su birikintisi oluşan Yakup Aslan, "Burası her zaman böyle oluyor. Belediye görevini yapmıyor. 50 kez gittim muhtarın yanına. Her zaman böyle oluyor. Yeter artık." dedi.

        İkinci Okul Sokak'taki evinin bahçesini su basan ve sokaktaki gideri açmaya çalışan 75 yaşındaki Necati Özdem de yetkililerin sorunu çözmesini istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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