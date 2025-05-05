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        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:48
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        Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Uşak'ta bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak'ta Tolga Babacan (26) ile B.A.T. (24) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda iki taraf da bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tolga Babacan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak kentteki özel bir hastaneye götürülen B.A.T. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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