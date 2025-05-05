Uşak'ta bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak kentteki özel bir hastaneye götürülen B.A.T. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tolga Babacan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya dönüşen olayda iki taraf da bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokak'ta Tolga Babacan (26) ile B.A.T. (24) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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