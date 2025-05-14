Uşak'ta üniversite öğrencileri köy köy gezerek ilk yardım eğitimi veriyor

Uşak'ta, üniversite öğrencileri, sağlık çalışanlarıyla köylerde ilk yardım eğitimi düzenleyip, hastalıklarda erken teşhisin önemine ilişkin bilgilendirmede bulunuyor.

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden Coşkun Güngör, Ayşe Akın ve Sudenur Çalışkan, "İletişim Kampanyaları" dersi kapsamında "Köylerde Uygulamalı İlk Yardım ve Kadın Sağlığı Eğitimi" projesi başlattı.

Bu kapsamda öğrencilere İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi.

Proje çerçevesinde öğrencilerden ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki doktorlardan oluşan ekip, eğitim düzenleyecekleri köyün muhtarıyla iletişime geçerek, vatandaşların köy okulunda veya köy kahvesinde toplanmasını sağlıyor.

Daha sonra köye gidilerek, ilk yardım eğitimi, kanserde erken teşhisin önemi, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde verilen erken tarama hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulunuluyor.