Uşak'ta dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de şüphelinin Y.E.E. (27) olduğunu tespit etti.

Borsada yüksek kar vaadiyle 2 milyon lirasını kendisine yönlendirilen hesaba gönderen C.D., dolandırıldığını anlayınca durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Uşak'ta bir kişiyi borsada gelirini arttırma vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

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