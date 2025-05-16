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        Uşak'ta ahırda çıkan yangında 54 kuzu telef oldu

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde ahırda çıkan yangında 54 kuzu telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 20:54 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:54
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        Uşak'ta ahırda çıkan yangında 54 kuzu telef oldu
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        Uşak'ın Ulubey ilçesinde ahırda çıkan yangında 54 kuzu telef oldu.

        Avgan köyünde Mehmet Bayar'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm ahırı sardı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında, ahırdaki 54 kuzu telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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