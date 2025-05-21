Uşak'ta Müzeler Haftası etkinliği düzenlendi

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar da katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Uşak Valisi Naci Aktaş, ilkokul öğrencileriyle müzeyi gezdi.

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