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        Uşak'ta Müzeler Haftası etkinliği düzenlendi

        Uşak Müzesi'nde, Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:39 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:52
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        Uşak'ta Müzeler Haftası etkinliği düzenlendi
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        Uşak Müzesi'nde, Müzeler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Uşak Valisi Naci Aktaş, ilkokul öğrencileriyle müzeyi gezdi.

        Aktaş, müzedeki oyun alanında öğrencilerle birlikte kentin tarihi yerlerinin resmini çizdi.

        Müzenin müdürü Şerif Söyler, eserler hakkında bilgi verdi.

        Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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