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        Uşak'ta, "Türk Mutfağı Haftası"nda yöresel lezzetler tanıtıldı

        Uşak'ta, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda yöreye özgü yemek ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 17:49 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:56
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        Uşak'ta, "Türk Mutfağı Haftası"nda yöresel lezzetler tanıtıldı
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        Uşak'ta, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda yöreye özgü yemek ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda program düzenlendi.

        Etkinlikte, kente özgü zini hamursuzu, alacatene, topalak, Karahallı ciğeri, gelin helvası, tarhana çorbası, ebem köftesi, döndürme, demir tatlısı gibi yemek ve tatlılar tanıtıldı.

        Uşak Valisi Naci Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        "Türk Mutfağı Haftası"nın bu yılki temasının "Türk mutfağının klasik yemekleri" olduğunu anımsatan Aktaş, "Bu yemekler, tariflerinin ötesinde tarihsel yaşam biçimini, kültürel birikimimizi ve toplumsal belleğimizi yansıtması vesilesiyle klasik yemek olarak adlandırılan ürünlerimiz. Bu lezzetler, doğallıkları, özgün pişirme teknikleri ve saklama yöntemleriyle hem Türk mutfağının sürdürülebilirliğini sağlıyorlar hem de evrensel değerine katkı sunmaktadırlar. İlimiz bu anlamda Türk gastronomisine önemli katkılar sunmaktadır." dedi.

        Aktaş, gastronomi turizmini doğa turizmiyle birleştirmek amacıyla programı Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda düzenlediklerini belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vali Aktaş'ın konuşmasının ardından katılımcılar yemeklerin ve tatlıların tadımını yaptı.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kaymakamlar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar da katıldı.

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