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        Uşak'ta 80 öğretmen tarafından halk oyunları ve dans gösterisi gerçekleştirildi

        Uşak'ta, 80 öğretmenin yer aldığı Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından "Ruz-ı Hızır" adlı dans ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 00:07 Güncelleme: 19.06.2025 - 00:07
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        Uşak'ta 80 öğretmen tarafından halk oyunları ve dans gösterisi gerçekleştirildi
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        Uşak'ta, 80 öğretmenin yer aldığı Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından "Ruz-ı Hızır" adlı dans ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

        Huzur Park Amfitiyatroda gerçekleştirilen gösteri öncesinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, dans gösterisinin temasını Hıdrellez olarak belirlediklerini söyledi.

        Gösteride Türkiye'nin dört bir yanına ait yöresel oyunların sergileneceğini aktaran Yücel, "Ülkemizin dört bir yanından derlenen oyunlar, bu anlamlı gelenek etrafında kenetlenen milletimizin kültürel zenginliğini gözler önüne serecektir. Bu kültürel mozaiği sahneye taşıyanlar ise bu mirası yaşatan değerli öğretmenlerimizdir." dedi.

        Yücel, gösteri için emek veren tüm öğretmenlere teşekkür etti.

        Yücel'in konuşmasının ardından topluluktaki 80 öğretmen tarafından halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu.

        Türkiye'nin her yöresinden halk oyunları, o yöreye özgü kıyafetler giyen öğretmenler tarafından sergilendi.

        Amfitiyatroyu dolduran vatandaşlar ise öğretmenlerin gösterisine alkışlarla eşlik etti.

        Gösterinin ardından Uşak Valisi Naci Aktaş, topluluk koordinatörleri Selçuk Altunöz, Berna Ulusoy ve Hasan Ekinci'ye teşekkür belgesi verdi.

        Öğretmenlere teşekkür eden Aktaş, topluluktaki her öğretmene başarı belgesi verileceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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